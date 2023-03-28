NTV Hürjet'in hangarına girdi "Gökyüzü için gün sayıyoruz"

AFETLERDE SAVUNMA SANAYİİ DESTEĞİ



İHA'larımız havadaydı, havadan baz istasyonu devreye girdi.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞINDA SON DURUM

Tünelin ucundaki ışığı görünce daha fazla gaza basıyoruz. Emniyetli uçuş için gün sayıyoruz."

"KIZILELMA" PROJESİ NE AŞAMADA?

Kızıl Elma ilk jet motorlu İHA'mız. Orada da iyi bir gidişimiz var. Tatlı bir sürpriz yaptı. 2022 sonunda uçuşu görebildik. Test uçuşları yapmaya devam edecek."