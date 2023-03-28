NTV Hürjet'in hangarına girdi "Gökyüzü için gün sayıyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV canlı yayınında savunma sanayii projelerindeki son durumu anlatıyor.
NTV "HÜRJET"İN HANGARINA GİRDİ
Demir'in konuşmasından satır başları şöyle:
"Hürjet ilk testi tamamladı. Türkiye'nin ilk jet insanlı uçağı olacak. Üzerini silahlandırabileceğiz ve ileri safhalarda eğitim uçağının ötesine geçebilecek. Türkiye'de ilk insanlı jet uçağı tecrübemiz Hürjet ile oldu. Gökyüzü için gün sayıyoruz, önümüzdeki ayı bekleyelim.
Hedefimiz bütün sistemlerde yüzde 90'a yakın bir yerlilik."
AFETLERDE SAVUNMA SANAYİİ DESTEĞİ
İHA'larımız havadaydı, havadan baz istasyonu devreye girdi.
YERLİ SAVAŞ UÇAĞINDA SON DURUM
Tünelin ucundaki ışığı görünce daha fazla gaza basıyoruz. Emniyetli uçuş için gün sayıyoruz."
"KIZILELMA" PROJESİ NE AŞAMADA?
Kızıl Elma ilk jet motorlu İHA'mız. Orada da iyi bir gidişimiz var. Tatlı bir sürpriz yaptı. 2022 sonunda uçuşu görebildik. Test uçuşları yapmaya devam edecek."