NTV, Star TV, Kral FM, Kral Pop FM ve NTV Radyo'nun güncel yayın frekansları
14.08.2026 08:46
Değişiklik 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşecek.
Türksat üzerindeki bazı televizyon ve radyo kanallarının SD yayınları 16 Ağustos'ta sona erecek. Yayınlarımız yeni frekanslarından izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle buluşmaya devam edecek.
Değerli İzleyicilerimiz ve Dinleyicilerimiz,
15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece Türksat üzerindeki bazı televizyon ve radyo kanallarının SD yayınları sona erecektir.
Değişiklik sonrası NTV, Star TV, Kral FM, Kral Pop FM ve NTV Radyo yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması (otomatik arama) yapmanız önemle rica olunur.
Güncel Türksat Frekans Bilgileri:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12.015 MHhz
Sembol Rate: 27.500
Polarizasyon: Yatay (H)
FEC: 3/4
Yayın / Modülasyon: DVB-S2 / 8-PSK
Yayınlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.