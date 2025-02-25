NTV ve Google iş birliğiyle: Yapay Zeka Çağı Yükleniyor!

Her bölüm, yapay zekanın farklı bir yönünü mercek altına alıyor. Yapay zeka nedir, ne değildir? İş hayatında neleri değiştirecek? Günlük hayatımızda yapay zekanın yaptığı işlerden arda kalan zamanlarda tembellik mi yapacağız? Yapay zeka eğitimi nasıl dönüştürecek, ömür boyu eğitime mi başlıyoruz? Sağlık sektöründe devrim yaratacak mı? Yapay zekanın arka planında hangi teknolojiler var? Müzik, sanat gibi yaratıcı endüstrileri nasıl değiştirecek? Yapay zeka ile insan etkileşimi nasıl şekillenecek? gibi kritik sorular, alanında uzman isimlerle yapılan özel röportajlarla yanıt buluyor.



Belgeselde, Apple Kurucu Ortağı Steve Wozniak, Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Matt Brittin, Fütürist ve Yazar Bernard Marr, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Ezcacıbaşı, Teknoloji Yazarı ve Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu, Next Akademi Kurucusu Levent Erden, Teknolojist Ayşegül İldeniz, Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Google Türkiye CMO'su Serkan Girgin, Trendyol Group CEO’su Erdem İnan, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yonca Dervişoğlu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar, Eğitimci Özgür Bolat başta olmak üzere toplam 70 farklı uzmanla röportaj gerçekleştirildi.



Belgesel, yapay zekanın geleceğini yalnızca teorik olarak ele almakla kalmıyor, aynı zamanda bu dönüşümün merkezindeki şehirlerde yapılan röportajlarla da güçlendiriliyor. Silikon Vadisi, Londra, İstanbul ve Ankara gibi inovasyonun kalbinin attığı yerlerde gerçekleştirilen çekimlerle, yapay zekanın küresel ölçekte nasıl bir dönüşüm yarattığı gözler önüne seriliyor. Belgeselde yer alan bazı görseller de yapay zeka ile üretildi ve bu sayede teknolojinin yaratıcılıkla nasıl iç içe geçtiği görsel olarak da anlatıldı. "Yapay Zeka Çağı: Yükleniyor", geleceğin dünyasında insan ve yapay zekanın nasıl bir arada yaşayacağını tartışmaya açıyor. "Yapay Zeka Çağı: Yükleniyor" belgesel serisi NTV ve Star TV’de yayınlanıyor.