NTV yangın bölgesinde: Seferihisar'da son durum

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mahallesi ile Menderes ilçesi Kuyucak mahallesi çevrelerindeki orman yangını 12 saattir devam ediyor.

NTV Ege Bölge Temsilcisi Merih Ak, Seferihasr'daki son durumu canlı yayında anlattı.

10 MAHALLE BOŞALTILDI

Saatteki hızı 120 kilometreleri bulan rüzgarın etkisiyle yangının geniş bir alana yayıldığını belirten AK, özellikle Doğanbey bölesinde 10 mahallenin tamamen boşaltıldığını hatırlattı.

DENİZ KENARINDAKİ SİTELERDE EVLER YANIYOR

Doğanbey mahallesinin üst kesiminde başlayan yangında alevlerin deniz kenarındaki yazlık sitelere ulaştığını ve buralardaki evlerin de yanmaya başladığını aktaran Merih Ak, 600'ü orman işçisi olan bin 200 kişilik kara ekibinin gece karanlığında canla başla mücadelesinin de sürdüğünü ifade etti.

AK, şiddetli rüzgar karanlık nedeniyle müdahaleye devam edemeyen hava araçlarının da havanın aydınlanması ile birlikte tekrar devreye gireceğini belirtti.

