NTV'den "Anadoludakiler" Belgeseli

Emine Erdoğan, haziran ayında Anadolu'nun hikayesini tüm dünyaya anlatmak üzere bir yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün, bu anlamlı yolculuğun başka bir durağında bir araya geldiklerini söyledi.

Emine Erdoğan, "Toprağıyla, sofrasıyla, zanaatıyla asırlardır sessizce yazılan kültürel tarihimiz, bugün ilk gösterimini gerçekleştireceğimiz belgesel serisi ile görsel bir tanıklığa dönüşecek." diye konuştu.



Anadolu'nun, insanlık tarihinin en zengin ve en eski arşivi olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, Anadolu coğrafyasının her detayının "tarihi bir belge" niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Herkesin "Anadoludakiler" olarak çok değerli bir hazinenin emanetçileri olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:



"Anadolu'nun bilgelik kitabını satır satır okumak ve dünyaya anlatmak, bizim görevimiz. Toprağımızdaki bereketin, sofralarımızdaki birikimin, kalplerden dökülerek sanata dönüşen el becerilerinin yeniden idrakine varmalıyız. Diğer yandan bu düşüncelerle çıktığımız Anadoludakiler yolculuğunu, sadece kültürel mirası koruma hedefiyle sınırlayamayız. Anadoludakiler Projesi, Türkiye'nin 2023'le başlayan, 2053 ve hatta 2071'i de kapsayan büyük kalkınma hamlelerinin bir parçasıdır. Toplumun her kesimini içine alan, büyük bir dönüşümü yerelden başlatmaktadır."

"ULUSAL BİR SEFERBERLİK"

Anadoludakiler'in köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberlik olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, "Bu hedef ise coğrafyamızın asırlara dayanan üretim geleneğini dünya pazarlarında hak ettiği yere taşımaktır." diye konuştu.

Emine Erdoğan, tarihe önemli bir kayıt düşen Anadoludakiler Belgeseli'ni hayata geçirdikleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, NTV ekibini, Kalkınma Ajanslarını ve Bölge Kalkınma İdarelerini tebrik etti.



BAKAN KACIR: PROJEMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı konuşmada, "Türkiye’de haberciliğin öncü kanallarından NTV’nin, Anadolu topraklarında yeşeren zengin kültürel mirasımızı ve yerel üretim değerlerimizi bir seçki haline getirip izleyicilerle buluşturmasının projemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.



"49 PROJEYE 187 MİLYON LİRA DESTEK VERİLECEK"

Kacır, 28 Haziran'da gerçekleştirdikleri "Anadoludakiler" tanıtım programında bir proje çağrısı ilan ettiklerini hatırlatarak, söz konusu çağrıyla yerel değerleri yenilikle buluşturan, geleneksel değerlerden beslenen, sanayi ve teknolojiden güç alan yerel ürünleri önceleyen projeleri destekleyeceklerini vurguladı.



Bakan Kacır, çağrının sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Başarılı bulunan 49 projeye 187 milyon lira destek sağlama kararı aldık. Öte yandan Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Anadoludakiler Projemizi bir adım daha ileri taşıyacak önemli bir programın daha müjdesini vermek istiyorum. '81 İl, 81 Ürün Programı' ile Anadolu'nun geleneksel ürünlerini, nitelikli üretim, özenli ambalajlama, modern tasarım ve ileri pazarlama yöntemleriyle buluşturarak ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Yeni yıla adım atarken, her ilimizde bir yöresel ürüne odaklanarak hem yerel değerlerimizi korumayı hem de yerinde refah oluşturmayı amaçlıyoruz."

FERİT ŞAHENK: BU HİKAYENİN PARÇASI OLDUĞUMUZ İÇİN GURURLUYUZ

Belgeselin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen tanıtım programında, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk de kürsüdeydi.



"Bugün bir araya gelmemizi sağlayan NTV’nin 'Anadoludakiler' belgeselini, yayın grubumuzun döngüsel ekonomiye olan bağının bir göstergesi olarak kabul ediyoruz." diyen Ferit Şahenk, "Memleket sevdamızla bu hikayenin bir parçası olduğumuz için ayrıca gururluyuz. Niğde’de doğup, güzel memleketimizin her köşesinde can bulan 73 yıllık Doğuş Ailesi olarak bu kıymetleri yaşatmak, paylaşmak bizim için bir iftihar sebebi. “Anadoludakiler" belgeselimizin bu kıymetli işlerin geniş kitlelere ulaşması için önemli bir araç olacağına tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.



Emine Erdoğan'ın himayesini üstlendiği ve global olarak da büyük ilgi gören projelere dikkat çeken Ferit Şahenk konuşmasında, "Hanımefendinin ilham verici bir vizyonla öncülüğünü ve sözcülüğünü üstlendiği 'Sıfır Atık' projesi ise, bugün global anlamda rüştünü ispat etmiş emsalsiz bir proje. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında sunduğu "sıfır atık" kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesi hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Belgesel gösterimi ve konuşmaların ardından, Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ferit Şahenk ile Anadoludakiler Sergisi'ni ziyaret etti.



Anadoludakiler Projesi, Türkiye'nin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçlıyor. Bu amaçla, Anadoludakiler projesi bir belgesele dönüştü.



BELGESELİN İLK BÖLÜMÜ 22 ARALIK'TA YAYINLANACAK



22 Aralık'ta NTV’de yayına girecek Anadoludakiler belgeseli, geçmişten beslenen, geleneği yaşatan ve geleceğe açılan yepyeni bir nesli anlatacak.

