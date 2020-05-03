NTV'nin acı kaybı... Tülay Karabağ Üçler 17 yıllık kanserle olan mücadelesini kaybetti

34 yaşından beri kanser hastalığıyla mücadele eden gazeteci Tülay Karabağ Üçler, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Marmara Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun olan Üçler, mesleğe Star televizyonuyla adım attı.



Yedi yıl burada yönetmenlik, prodüktörlük ve muhabirlik gibi görevlerde bulunduktan sonra 2000 yılında NTV ailesine katıldı.



Televizyonda prodüktör, editör ve muhabir olarak uzun yıllar görev yapan Üçler, 2006 yılında ntv.com.tr'ye geçti.



Sağlık alanında başarılı haberlere imza atan Üçler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu pek çok kuruluştan ödül aldı.



Tülay Karabağ Üçler'in cenazesi, yarınsabah Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından ailesinin yaşadığı İzmit'in Kartepe ilçesindeki Uzunbey Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



NTV olarak sevgili çalışma arkadaşımızın ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.



BİRÇOK ÖDÜL ALMIŞTI

TÜLAY KARABAĞ KİMDİR?



1969 yılında Kars’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Göle Atatürk İlkokulu ve Göle 100. Yıl Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Ağrı Sağlık Meslek Lisesi’ni bitirdi.



1993 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ‘‘Popüler Kültür Açısından Radyo Televizyon Programcılığı’’ adlı teziyle aynı üniversitede tamamladı.

Yaklaşık yedi yıl Star TV'de Yardımcı Yönetmen, Program Yapımcısı, Haber Prodüktörü ve Muhabir olarak görev yaptı. 2000 yılında NTV'ye geçerek Haber Program Prodüktörü olarak görevine devam etti.



2006 yılından beri ntv.com.tr de Sağlık Muhabiri ve Editörü olarak görev yapıyordu. Kanser Bana da Yakışmadı isimli bir kitap yazmıştı. TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü, Türk Böbrek Vakfı ile çok sayıda üniversite ve kurumdan ödüller aldı. Evliydi.