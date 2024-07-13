Nüfus Müdürlükleri 14 Temmuz Pazar günü açık mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını ve işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceğini açıkladı.

Nüfus Müdürlükleri 14 Temmuz Pazar günü açık mı?

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, uzun bir maratonun sonuna geldiniz. 14 Temmuz 2024 Pazar günü yapılacak 2024 Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Sınavı'nda her birinize başarılar diliyorum. Unutmayın, Müdürlüklerimiz sınav günü açık olacak, randevusuz olarak işlemelerini gerçekleştirecek. Bugüne kadar döktüğünüz alın teri ve verdiğiniz emeklerin karşılığını almanız dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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