Nüfus müdürlüklerinde ehliyet yoğunluğu: Yenileme için yarın son gün

ski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre yarın sona erecek.



Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı.

YARINDAN SONRA 7 BİN 438 BİN LİRA ÖDENECEK



Ehliyetler yarına kadar 15 lira ödenerek yenilenebilecek, sonrasında eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Yarın son gün olmasından dolayı nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

1 MİLYONU AŞKIN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ HALA ESKİ



Yapılan uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.



Yarından itibaren B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.



BAŞVURULARDA ARTIŞ YAŞANDI



Yenileme için nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısında artış görüldü.



Bu kapsamda, eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekim ayında ise 214 bin 725 başvuru alındı.



Son 10 günlük dönemdeki iş günlerinde toplam 129 bin 536 kişi ehliyetini yeniledi.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

İlgililer yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden ya da Alo 199'dan randevu talep etmeliler.

Anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden yenileme ücreti ödenmeli.

Sağlık raporu alınmalı.

Diğer gerekli olan belgelerle beraber randevu gün ve saatinde Nüfus Müdürlüğünde olunmalı.

YENİLEMEDE GEREKLİ BELGELER



Kimlik belgesi

Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı

Bir adet biyometrik fotoğraf

Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)