Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Pasaport için randevu bulmak zor

Haber: Melike Şahin Yeni yılda pasaport ve ehliyet harçlarına yüzde 44 zam gelecek. Bu nedenle nüfus müdürlüklerinde yıl sonu yoğunluğu yaşanıyor. Birçok nüfus müdürlüğünde randevular dolu. Eski tip ehliyetlerin kullanım süresi 31 Temmuz 2025'e kadar uzatılsa da bu durumdan haberi olmayanlar ehliyetlerini yenilemek için nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.

RANDEVU BULMAK ÇOK ZOR

Esenler Nüfus Müdürlüğü'nde önceki aylarda 700-800 olan günlük başvuru sayısı bu ay bin 200 oldu.



2 bin 396 lira olan bir yıllık pasaport harcı 2025'te 3 bin 449 lira olacak.



3 yıldan uzun alınan pasaport için ödenen harç 7 bin 833 liradan yeni yılda 11 bin 274 liraya çıkacak.



3 bin 945 lira olan B sınıfı ehliyet harcı da yeni yılda 5 bin 678 lira olacak.