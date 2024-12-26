Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Pasaport için randevu bulmak zor
Önümüzdeki yıl itibarıyla ehliyet ve pasaport harçları yüzde 44 oranında yükselecek. Zamlı fiyatlardan etkilenmemek isteyenler nüfus dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Artan talep nedeniyle randevu bulmak zorlaştı. Esenler Nüfus Müdürlüğü'nde ortalama 800 olan günlük başvuru sayısı bu ay bin 200'e çıktı.
Haber: Melike Şahin
Yeni yılda pasaport ve ehliyet harçlarına yüzde 44 zam gelecek. Bu nedenle nüfus müdürlüklerinde yıl sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Birçok nüfus müdürlüğünde randevular dolu.
Eski tip ehliyetlerin kullanım süresi 31 Temmuz 2025'e kadar uzatılsa da bu durumdan haberi olmayanlar ehliyetlerini yenilemek için nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.
RANDEVU BULMAK ÇOK ZOR
Esenler Nüfus Müdürlüğü'nde önceki aylarda 700-800 olan günlük başvuru sayısı bu ay bin 200 oldu.
2 bin 396 lira olan bir yıllık pasaport harcı 2025'te 3 bin 449 lira olacak.
3 yıldan uzun alınan pasaport için ödenen harç 7 bin 833 liradan yeni yılda 11 bin 274 liraya çıkacak.
3 bin 945 lira olan B sınıfı ehliyet harcı da yeni yılda 5 bin 678 lira olacak.
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