Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu kararı

Nüfus müdürlüklerinden alınan randevular konusunda yeni bir uygulama başlıyor. Randevu alıp gitmeyenlere, bir sonraki randevu iki hafta sonra verilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu kararı

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ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, randevu sayısında artış olduğu vurgulanarak iptal edilmeyen randevularla ilgili yeni bir önlem alındığı bildirildi.

Açıklamada; aldıkları randevuya gitmeyenlerin sayısının genel toplamın yüzde 15'ini oluşturduğu belirtildi.

Randevularına gidemeyenlere, randevuyu iptal etmemeleri durumunda bir sonraki randevunun iki hafta sonra verileceği kaydedildi.

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