Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'deki Suriye nüfusuna ilişkin açıklama: 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildi mi?

Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği iddiası kısa sürede yayılmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'deki Suriye nüfusuna ilişkin açıklama: 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildi mi?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir televizyon programında ileri sürülen " uyruklu 2,5 milyon kişiye Türk vatandaşlığı verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, 'de geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısının 238 bin 768 olduğu, bunlardan 134 bin 624'ünün reşit, 104 bin 144'ünün ise çocuk olduğu bilgisi verildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'deki Suriye nüfusuna ilişkin açıklama: 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildi mi? - 1

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni Kabine dönemimizde ise 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlığımızın Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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