Nüfusun yaşlanmasına önlem

Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hem yoksul hem yaşlı bir nüfus bir nüfusun, ülkeler için felaket olacağını söyledi.



"Nüfus Politikaları Kurulu oluşturma kararı aldık, başkanlığını üstleneceğim." diye konuşan Yılmaz, konuşmasında sermaye piyasalarının önemine de değindi.

36 MİLYONU AŞTI



Sermaye piyasalarındaki toplam yatırımcı sayısının 36 milyonu aştığını bildiren Yılmaz,borsadaki yatırımcı sayısının 7 milyona yakın olduğu bilgisini paylaştı.



Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl 54 şirket ilk kez halka arz oldu. Halka arzlardaki gelişme reel sektörün sermaye piyasasına ilgisine işaret ediyor." diye konuştu.

