Nuh'un Gemisi'nin sırrı İstanbul'da inceleniyor

Kutsal kitaplarda anlatılan tufanda geçen Nuh'un Gemisi yüzyıllardır aranırken, bir yandan Ağrı Dağı'nda olduğuna inanılıyor. Nuh'un Gemisi kalıntılarının olduğu düşünülen alanda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından kurulan araştırma ekibi yaklaşık 2 ay önce çalışma başlattı.



Valilik koordinesinde özel izinler alınarak yürütülen çalışma alanından toplanan 30'a yakın kaya ve toprak numuneleri, araştırılmak üzere Ağrı'dan İstanbul'a, üniversitenin laboratuvarına getirildi. Farklı disiplinler içerisinde çalışılan süreçle ilgili, çalışmada yer alan İTÜ Rektör Yardımcısı ve Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ve İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Çiftçi açıklamalarda bulundu.



Yaklaşık 1 ay sürmesi hedeflenen laboratuvar çalışmalarının ardından Nuh'un Gemisi'nin izleri var mı, yok mu belli olabilir.



'FARKLILIKLAR NUH'UN GEMİSİNE Mİ İŞARET EDECEK?



İTÜ Rektör Yardımcısı ve Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, "Hedefimiz acaba buradaki yapı, etraftaki genel jeolojik yapıdan farklı mı, değil mi? Bunu ortaya koymak. Makro ve mikro gözlemler yapılacak. Bunlar kimyasal analizlere tabi tutulacak. Bu kimyasal analizlerde de o yapının geneldeki minerolojiyle o bölgenin jeolojisiyle uygun bir kimyaya sahip değil mi, arada farklılık var mı? Bu farklılık Nuh'un Gemisi'ne mi işaret edecek bunları da ortaya koymak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir çalışma olacak" dedi.