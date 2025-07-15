Numan Kurtulmuş: "15 Temmuz destanını unutmayacağız"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, aziz milletin şeref günü, tarihe altın harflerle yazılan milli kahramanlık destanı olarak nitelendirdiği 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitleri rahmet ve saygıyla anan, ailelerine ve gazilere şükranlarını sunan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un, demokrasiye ve milli iradeye bağlılığın, darbelere karşı direniş kararlılığının ve vatanı can pahasına savunmanın en somut örneklerinden birisi olduğunu belirtti.

"15 TEMMUZ DESTANINI UNUTMAYACAĞIZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü her daim korumamız gerektiğini hatırlatan bir ders ve aynı zamanda ödev niteliğindedir.

15 Temmuz'da darbeye direnen vatandaşlarımızın fedakarlığı sayesinde, bugün geleceğe daha da umutla bakıyoruz.

15 Temmuz'da şehitlerimizin can verdiği bu topraklarda kıyamete kadar barış, huzur ve izzet içerisinde yaşamak için milletçe tüm gücümüzle çalışacağız. Ülkemizi, demokrasimizi koruyarak ve güçlendirerek, hukukun üstünlüğünü pekiştirerek yarınlara taşıyacağız.

Allah, bu yolda birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız."