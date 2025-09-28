Numan Kurtulmuş, Budapeşte’de Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Numan Kurtulmuş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.



Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde şehit düşen Osmanlı askerlerinin metfun bulunduğu Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret ettik. Vatan topraklarından çok uzaklarda unutulmayacak bir şanlı direniş gösteren aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.