Numan Kurtulmuş, Dervişoğlu'nu kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile İYİ Parti Grup Başkan Vekilleri Turhan Çömez, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Katip Üye Yasin Öztürk'ü kabul etti."