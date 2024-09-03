Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek

Meclis’te bugün önemli bir görüşme var.



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında saat 14.00’te ziyaret edeceği öğrenildi.



Görüşme talebinin 30 Ağustos kutlamaları sırasında bizzat Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından Bahçeli’ye iletildiği, MHP liderinin bugüne randevu verdiği belirtildi.



Meclis Başkanlığı tarafından nezaket ziyareti olarak nitelendirilen görüşmede, CHP’nin yapmayı planladığı Can Atalay'la ilgili Meclis’i olağanüstü toplantı çağrısı başta olmak üzere, siyasetin gündeminde başlıklarının ele alınması bekleniyor.