Numan Kurtulmuş: Hukuk sistemimizde umut hakkı diye bir şey yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

"CEZA ORTADAN KALKMAYACAK, AF ALGISI OLUŞMAYACAK"

Cezanın ortadan kalkmayacağını ve af algısı oluşmayacağını belirten Kurtulmuş şunları söyledi:

"Herhangi bir örgüt üyesinin hiçbir adli kaydı olmasa bile gelip müracaat ettikten sonra mutlaka onlarla ilgili bir mahkeme kaydının olması, şartlı salıverilme şartlarından istifade edecekse de o şekliyle istifade etmesi konusunda bir mutabakat ortaya çıktı. Af algısı olmaması dediğimiz de budur. Yani herhangi bir ceza ortadan kaldırılmayacak ama insanların ‘Ben örgüt üyeliğinden vazgeçtim.’ diye geldiği zaman onun da kaydının yapılarak birtakım infaz imkanlarından istifade edilerek salıverilmesi mümkün hale getirilebilir."

Bir grup gazeteciyle sahurda bir araya gelen Numan Kurtulmuş, süreç yasaları için bayramdan sonrası nı işaret etti.

“UMUT HAKKI DİYE BİR ŞEY YOK”

Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Elimizin çok rahat olduğu bol bir zamanımız yok. Hızlı bir şekilde bu süreci, ortaya çıkan müşterek istikamette sonlandırmamız lazım. Yapılacak düzenlemelerin hiçbirisi belli bir şahsa dönük düzenleme olmayacak. Örgütün tamamıyla tasfiye olmasını sağlayacak düzenlemeler olacak. Bizim hukuk sistemimizde umut hakkı diye bir şey yok. Burada infazla ilgili birtakım düzenlemeler yapılabilir."

“BU İŞ BAŞARISIZ OLURSA SİVİL SİYASET BU DUVARIN ALTINDA KALIR”

Terörsüz Türkiye sürecinin önemini de anlatan Meclis Başkanı, "Bu iş 2009'a, 2013'e ya da önceki çalışmalara benzemez. Eğer bu iş başarısız olursa, duvar yıkılırsa, sivil siyaset bu duvarın altında kalır." değerlendirmesinde bulundu.

UMUT HAKKI NEDİR?

Ceza hukukunda kullanılan bir kavram olan "umut hakkı" mahkum edilmiş kişilerin belirli koşullar altında yeniden topluma kazandırılma ve serbest bırakılma hakkını ifade eder.

Bu kavram, özellikle ağır cezalar almış ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış kişileri kapsar. Umut hakkı, cezanın infazı sırasında mahkumun pişmanlık göstermesi, topluma yeniden kazandırılma potansiyelinin bulunması ve iyi hal gibi unsurlar göz önüne alınarak belirli bir süre sonra serbest kalma umuduna sahip olmasına olanak sağlar.