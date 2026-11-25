Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş , Avustralya ziyareti öncesinde, uçakta gazetecilere açıklamalara bulundu.



Kurtulmuş, Meclis'te Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonunun 19 üyeden oluşacağını ve ilk toplantının Genel Kurul'da bütçe maratonu başlamadan yapılacağını açıkladı.



Kurtulmuş, "Meclis’te grubu bulunan 7 partinin parlamentodaki temsil ağırlıklarına göre oluşturacağı bir komisyonu esas alacağız. 7 siyasi partiden arkadaşların komisyonda yer alması için biz yazılarımızı bu hafta içerisinde yazarak parti yönetimlerine göndereceğiz. Üye sayısı 19 olacak." dedi.

Yeni Parti, Milli Dayanışma Komisyonu'nun hazırladığı raporun 7. maddesinde yer alan demokratikleşme adımları atılmadığı gerekçesiyle, İzleme Komisyonu'nda yer almama kararı almıştı.

YENİ Parti'ye çağrıda bulunan Kurtulmuş, "Komisyon raporun her satırına komisyon sahip çıkıyor. Hiç şüphesiz, 6. bölümde örgütün silahı nasıl bırakacağı ile ilgili hususlar yer almış, 7. bölümünde de Türkiye’nin ihtiyacı olan demokratikleşme adımlarının neler olabileceği çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Gelin hep beraber bu alandaki gelişmeleri takip edelim. Gönlüm arzu eder ki geçmiş çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da Yeni Parti’den arkadaşlar bu sürecin içerisinde olsun." diye konuştu.

"Komisyon sahada yol gösterecek mi? Sülaymeniye, Erbil veya İmralı'ya gidecek mi?" sorularına da yanıt veren Meclis Başkanı, "Öyle bir şey olmaz. Çünkü artık bütün o süreçler geride kaldı." dedi.

Fon soruşturması hakkında da konuşan Kurtulmuş, "Çocukluğumuzda Gümüşsuyu Parkı'nın girişinde üçkağıtçılar vardı. Otururlar, kartları dağıtırlar, millete bir de 20 lira verirler ki oynasınlar diye, akşama kadar kumar oynatırlar, ondan sonra çuvalla parayı alır götürürlerdi. 455 bin kişi sırf fondaki yatırımları paralar dolayısıyla mağdur ama bir de borsada hisseleri değersiz hale gelen, yüzde 25, yüzde 38 değer kaybeden insanlar var. Burada katmerli bir taammüt var. Dolayısıyla bu en ağır şekilde cezalandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, dokunulmazlık tartışmalarını da değerlendirirken şöyle devam etti;



“Dokunulmazlıklar siyaset için gerekli olan bir husustur. Ama bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, birtakım başka üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda, Allah aşkına, niye milletvekilleri dokunulmaz olsun. Milletvekilleri de Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer yurttaşları gibi yurttaştırlar ve bireysel suçlar konusunda mutlaka sorumlu olmalılar. Bunun için de dönem sonlarını beklemeden bireysel suçlarla ilgili gerekli tahkikatların yapılabilmesinin önü açılmalıdır.”