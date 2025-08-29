Numan Kurtulmuş: Komisyonun büyük temsil gücü var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Terörsüz Türkiye süreci ve bu kapsamda kurulan komisyon çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun büyük temsil gücü olduğunu belirterek varoluş sebebinin terör örgütü PKK'nın feshini ilan etmesi olduğunu söyledi.

"Bu sürecin tamamlandığının görülmesi, bunun tespiti ve tescili şarttır ki geri kalan adımlar atılabilsin." diyen Numan Kurtulmuş, "Süreci çok uzatmadan etkin bir şekilde yönetilmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, PKK terör örgütünün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması gerektiğini vurguladı.

"SÜREÇTE PROVOKASYONA İZİN VERMEYECEĞİZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonda katılımcı bir yol izlediklerini söyleyerek "Süreçte provokasyona izin vermeyeceğiz. Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir." diye konuştu.

Kurtulmuş, komisyon toplantısına önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacağını ve komisyon tarafından teklif edilen isimlerin davet edileceğini söyledi.

"KOMİSYONDA ANAYASA'YI TARTIŞMAYA AÇMIYORUZ"

Komisyonda Anayasa'yı tartışmaya açmayacaklarının da altını çizen Kurtulmuş, "Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek." dedi.



Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde özerklik, bağımsızlık, ayrı bölge ve Kürtçenin resmi dil olması gibi en ufak bir talebin gündeme gelmediğinin altını çizen Kurtulmuş, bir milletvekilinin komisyonda konuşulmayan konuları madde madde yazarak paylaşımda bulunmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.



Bu davranışın süreci baltalamaya çalışmak olduğunu belirten Kurtulmuş, komisyonun toplanacağı gün Meclis önünde Beyaz Toros yakılmasını ise "Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da herhalde tesadüf değildir." dedi.

"ASLOLAN TERÖRÜ OLUŞTURAN BATAKLIĞIN KURUTULMASIDIR"

Numan Kurtulmuş, sürecin PKK'nın kendini feshetmesiyle ortaya çıkan bir durum olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu durumla ilgili başka terör örgütleri mevzu bahis olamaz. Peki, PKK gerçekten kendini feshetti mi? Buna karar verecek olan da komisyon değildir. Bunun için ilgili güvenlik birimleri, sahada bütün bu gözlemlerini yaparlar, sonunda da Türkiye'nin en üst güvenlik kurulu olan MGK der ki, evet feshetmiştir. Ondan sonra TBMM, eğer gerekli düzenlemeler varsa bunları yapar. İmralı'nın açıklamasını değerli buluyorum. Örgüt kendini feshettiğini ilan etti. Üçüncü adım olarak da sembolik bir törenle silahlar yakıldı. Aslolan terörün arkasındaki tüm unsurların ortadan kaldırılmasıdır. Bazıları şöyle eleştirilerde bulunuyorlar, 'Bunlar eski silahları teslim ettiler.' Bu terörün arkasında kimlerin olduğu, hangi siyasi, hangi istihbari destekleri verdiklerini biliyoruz. Bu kadar büyük bir tecrübeden sonra, örgüt elindeki son tabancayı dahi teslim etse bu bataklık kurutulmadığı sürece, diyelim ki bir süre sonra örgütü bu şekilde silahlandıran ülkelerin tekrar silahlandırılması aşikardır."