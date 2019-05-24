AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YSK bir mahkeme niteliğinde, her karar oy birliği ile alınmıyor. İptal nednei seçim kurulu ve sandık kurulları ile ilgili durum. Sandık kurullarının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle böyle bir karar verilmiş. Oyların sayım dökümüyle ilgili bir durum da var. Bazı sandıklarda oy yok, bazı sandıklarda AK Parti'nin oyları kaydırılmış. YSK siyasi bir organ değil, YSK CHP adayından seçimi alıp AK Parti adayına vermiş değil.

Seçimle ilgili şaibe oluşmuş bir kez daha millete gidelim diyor. Seçimi kazanan birinin mazbatasının başkasına verilmesi değil üzerinde gölgeler bulunan bir sonuç olduğuna karar verilmiş. Bundan sonra söz ve karar milletin. Kanuna aykırı şekilde oluşturulan kurulun yaptığı sayıma nasıl itibar edeceğiz.

Kızmış veya küsmüş seçmenimiz pişmanlık duygusu içerisinde. Ne kadar çok insan sandığa giderse demokrasinin standardını yükseltmiş olur. Bu seçimde tek tek insanlarla temas belirleyici olacak. Binali Yıldırım aktif bir seçim kampanyası yürütüyor. Yüzyüze herkese dokunarak kim kime nazı geçiyorsa bunları anlatabileceğimiz bir seçim kampanyası olacak.

"TOPLANAN PARA ASKERLİK SİSTEMİ İÇİN HARCANACAK"

17 yıllık iktidara rağmen AK Parti reformculuğu bırakmıyor. Askerlik sisteminde mükemmele yakın bir sistem ortaya kondu. Bu bedelli askerlik yasası değildir. Askerlikte bir reform yasasıdır. Paralı askerliğe geçiş değildir. Mühim olan profesyonel ordu kurmaktır. Uzman orduya geçiş konusunda hazırlıklar devam ediyordu. Her gencimiz 6 ay askere gidecek. Toplanan paralar askerlik sistemi için harcanacak.

"ÖCALAN'A GÖRÜŞME İZNİ POLİTİK DEĞİL"



Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesinin İstanbul seçiminin gölgesinde değerlendirilmesi yanlış. Bu hukuki bir konudur. Bir terör örgütünün başı İmralı'da bulunuyor. Bazı zamanlar görüşmesi kaldırılıyor bazı zamanlar izin veriliyor. O anki şartlar içerisinde adım atılıyor. Siyasetle alakası olan bir süreç değil. İmralı'da avukat görüşmesinin sağlanmasının politik duruma çekilmesini doğru bulmuyorum.



GELECEK DÖNEMDE BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 5



Dengelenme süreci başarılı bir şekilde gidiyor. Türkiye'nin yüzde 5'ler civarında büyümeyi hedeflemesi lazım. Şu anda çok zor. Önce dengeli bir büyüme sonra yüzde 5'ler seviyesine gelmesi lazım. Enflasyonun makul bir seviyede olması, tek haneli rakama indirilmesi gerekir.



S-400 VE F-35 GERİLİMİ



Bizim yapmamız gereken Türkiye üzerindeki negatif algıya karşı kendimizi anlatabilmemizdir. ABD ve Türkiye birbirine hasım ülkeler değil. Stratejik müttefiklik yapmış iki ülke. Türkiye NATO'ya hizmet etmiş bir ülke. Ama Türkiye NATO'nun hiçbir nimetinden yararlanamadı. Türkiye'nin bir savunma ihtiyacı var. Yıllarda oradan füze attılar. Bu savunma şemsiyesine ihtiyacı var Türkiye'nin. Patriot istenildiğinde verilmedi. Başka yerden de alamazsınız denildi. Kısa vadeli çözümün ardından Türkiye kendi savunma sistemini kuracaktır."