Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanvekillerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan'ı kabul etti.

Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanvekillerini kabul etti

Terörsüz kapsamında yürütülen silah bırakma süreci ile ilgili yarın sabah 'teki partilerin grup başkan ve başkanvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek olan , buluşma öncesi Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi. 

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Numan Kurtulmuş'un, TBMM Başkanvekilleri Bozdağ, Bingöl, Buldan ve Adan'ı kabul ettiği bildirildi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri ile Meclis çalışmalarını değerlendirdi.

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