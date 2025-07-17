Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanvekillerini kabul etti

Terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen silah bırakma süreci ile ilgili yarın sabah Meclis'teki partilerin grup başkan ve başkanvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek olan Numan Kurtulmuş, buluşma öncesi Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi.



TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Numan Kurtulmuş'un, TBMM Başkanvekilleri Bozdağ, Bingöl, Buldan ve Adan'ı kabul ettiği bildirildi.



Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri ile Meclis çalışmalarını değerlendirdi.