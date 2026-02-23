Numan Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu tamamlanmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'teki partilerin gruplarını ziyaret edecek.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Numan Kurtulmuş'un bu kapsamda 24 Şubat Salı günü 12:00'de Milliyetçi Hareket Partisi, 15:30’da Cumhuriyet Halk Partisi ve 16:30’da DEM Partisi'nin; 25 Şubat Çarşamba günü ise 15:00’de Yeni Yol Partisi ile 16:00’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Meclis’teki gruplarını ziyaret edeceği kaydedildi.