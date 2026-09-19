Numan Kurtulmuş: Terör Türkiye'nin gündeminden kalkacak

Kırşehir'de katıldığı STK buluşmasında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş , Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kurtulmuş, TBMM 'de kurulan komisyonda yapılan 21 toplantının ardından ortaya çıkan raporun, Türkiye demokrasisinde görülmemiş bir ittifak örneğiyle 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edildiğini söyledi.



Kurtulmuş, "Bu yılın 10 Ağustos tarihinde 467 milletvekilinin evet oyuyla yasa kabul edildi ve yasal çerçeve ortaya konuldu. Bu coğrafyada artık Türkiye, bütün yüklerinden kurtulmak mecburiyetindedir. Önce bu yeni süreç dillerimizi yeniden kontrol etmeyi gerektiriyor. Artık kimsenin ayrılıkçı konulmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı konuşmasını istemiyoruz." diye konuştu.



“ÜÇ GÜVENLİK SİBPBU VAR”

Yasanın çok titiz hazırlandığını belirten Kurtulmuş, "Defalarca kontrol edilmiş, tartışılmış bütün milletimizin hassasiyetlerini gözeten bir metin ortaya çıkarılmıştır. 3 tane emniyet sibobu var. Bu yasanın yürürlüğe girebilmesi için örgütün bütün unsurlarıyla silahlarını bırakması ve kendisini feshettiğini ilan etmesi ve bunun devletin güvenlik birimleri tarafından tescili şartı konmuştur. İkincisi ise, Milli Dayanışma ve Bütünleşmenin Koordinasyonu kurulunun tek tek dosyaları inceleyecek ve ilgili süreci detaylı şekilde kontrol edecektir. Üçüncüsü ise bu sürecin nasıl geliştiğini takip ve kontrol etmek için TBMM'de bir komisyon kurulacaktır." dedi.



Süreç dışarıdan güçlerin kontrolü ve takibi olmadığını söyleyen Kurtulmuş, millet adına kontrolün TBMM ve milletin kendisinde olduğunu belirtti.