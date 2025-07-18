Numan Kurtulmuş, TİP lideri Erkan Baş'la görüştü

PKK'nın silah bırakmasının ardından kurulacak komisyon için partilerin başkan vekilleriyle bu sabah kahvaltıda bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un kabulleri sürüyor.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ı kabul etti" denildi.