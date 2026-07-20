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Numan Kurtulmuş yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek

20.07.2026 17:33

Numan Kurtulmuş yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Anadolu Ajansı

Numan Kurtulmuş.

NTV - Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde "çerçeve yasa" için kritik haftaya girildi.

 

Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın, yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor.

 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’teki makamında görüşecek. Ardından Dem Parti Meclis grubunu ziyaret edecek.

 

Kurtulmuş yarın 16:00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeceği belirtildi.