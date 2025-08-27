Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, altıncı kez toplandı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yasal alt yapı süreçte kaçınılmaz. Tüm kesimleri sürece katkısını önemsiyoruz." dedi.

"MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİ BUDUR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır. Milletimizin beklentisi de budur." diye konuştu.

BARO BAŞKANLARI DİNLENECEK

Öte yandan toplantıda Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları dinlenecek. Hukukçular, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak.

KOMİSYON, EYLÜL AYINA KADAR ÇALIŞACAK

Komisyonun eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri Meclis'te dinlenecek. Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak.

BEŞ KEZ TOPLANDI

Komisyon, bu güne kadar beş kez toplandı. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı.