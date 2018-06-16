Bakan Kurtulmuş, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda partililerle bayramlaştı.



Teşkilat mensuplarının, zor bir kampanya döneminin önemli bir kısmını geride bıraktıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Çok sıcak bir hava ve son derece uzun günlere rağmen, bu ramazanın bereketini de onun verdiği rüzgarı da arkanıza alarak, zor bir kampanyayı sürdürdünüz" ifadesini kullandı.



Kurtulmuş, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de yeni yönetim modeliyle yeni bir dönemin kapılarının sonuna kadar açılacağını belirterek, kampanyanın her gün biraz daha büyüyerek devam ettiğini söyledi.



Seçimden önceki son hafta olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu son düzlükte son çalışmalarımızı tamamlayacağız. Her birimiz ulaşmadığımız ya da ihmal ettiğimizi düşündüğümüz kimi tanıyorsak onlara ulaşacağız. Yeni dönemin önemini ve hassasiyetlerini ifade edeceğiz. Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluklarını ve Türkiye'nin aslında kaptan köşkü mahiyetinde olan AK Parti'nin bundan sonra yönetimde olmasının niye zorunlu olduğunu, Tayyip Erdoğan'ın önünün açılmasının ve elinin kuvvetlendirilmesinin niçin zorunlu olduğunu bütün dostlarımıza yeniden anlatacağız" diye konuştu.



Kurtulmuş, seçim kampanyası sırasında Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bitlis ve Bingöl'de ziyaretler yaptığını anlatarak, insanların sabahlara kadar sokaklarda istedikleri siyasi faaliyetleri yaptığını, istediği görüşü dile getirdiğini söyledi.



"KİMSE TÜRKİYE'Yİ O ESKİ GÜNLERE GERİ DÖNDÜREMEYECEK"



Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya değinerek, şunları kaydetti:



"Ne yazık ki 2 gün evvel Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bazı karanlık odaklardan beslendiği görülen bir provokasyonla maalesef milletvekili adayımız ve onun çevresine saldırıda bulunuldu. Hiç kimse Türkiye'yi o eski günlere geri döndüremeyecektir, Allah'ın izniyle. Bütün şehirlerimiz artık diyar-ı huzur olmuştur. Bu memleketin insanlarına huzur yakışır, sukunet yakışır, esenlik yakışır, barış yakışır.



Bu seçim kampanyasında eskiden olduğu gibi, kanla baskıyla, birtakım hile hurdalarla kimsenin sonuç alamayacağını bir kere daha ifade etmek isteriz. Herkes özgürce sandıklarına gidecek ve sandıklarda oyunu kullanacak. Milletimiz ne diyorsa baş göz üstüne. Milletin iradesinden başka hiçbir iradeye fırsat vermeyeceğiz, hiçbir iradenin millet iradesini gölgelemesine asla müsamaha etmeyeceğiz. İnşallah milletimiz, gördüğümüz odur ki 24 Haziran sandıklarından, seçim meydanlarından Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi açık ara birinci çıkararak, seçimleri sonuçlandıracaktır."



Kurtulmuş, sadece Türkiye'nin değil, Arakan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan, Orta Asya'dan Afrika'nın içlerine kadar Müslümanların gözünü Türkiye'ye çevirdiğini anlatarak, "Hepsi Türkiye'nin kudretli bir elle kendilerine uzatacağı o dostluğu, o kardeşliği bekliyor. Herkes Türkiye için dua ediyor, 'Yarabbi İslam'ın sancaktarı olmuş bu aziz millete zeval verme' diye dua ediyor. İslam dünyası ve yer yüzündeki bütün mazlum milletler, 24 Haziran'ı dört gözle bekliyor. 24 Haziran Türkiye'de bir barış ve demokrasi bayramı olacağı gibi 24 Haziran aynı zamanda umutsuz ve çaresiz yüz milyonlarca Müslüman için de yeni bir umut kapısının açılışı olacak, güçlü Türkiye'nin kapılarının sonuna kadar açıldığı bir tarih olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Kurtulmuş, daha sonra Bağcılar ve Küçükçekmece'de de partililerle bayramlaştı.