Numan Kurtulmuş'tan BM için reform çağrısı: Eski dünya düzeni sona erdi

Finlandiya'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş , seyahatin ikinci gününde parlamenterlere seslendi.

“TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ KENDİ GÜVENLİĞİNİZ İÇİNDİR”

Kurtulmuş; Rusya’nın sınır komşusu, Ukrayna savaşından sonra Moskova tehdidine karşı önlemler alan NATO’nun son üyelerinden Finlandiya’nın milletvekillerine hitabında "Türkiye; Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve zenginliktir." ifadesini kullandı.

"ESKİ DÜNYA DÜZENİ SONA ERDİ"

Eski dünya düzeninin sona erdiğini tekrarlayan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş "Birleşmiş Milletler , açıkça ifade etmek gerekirse New York'ta bir ofisten öteye bir anlam taşımamaktadır. Rusya BM Güvenlik Konseyi'nde veto oyuna sahipken Ukrayna meselesinde Rusya'yı nasıl durduracaksınız? Bu sürdürülemez bir dünya sistemidir." dedi.

Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Avrupa ve ABD arasındaki güvenlik perspektifinde çelişkilerin ortaya çıktığını yineledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara’nın 6-7 Temmuz’da ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin önemini de hatırlattı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Numan Kurtulmuş’un gündeminde Terörsüz Türkiye süreci de vardı. Kurtulmuş "Bir asrının yaklaşık 40 yılını meşgul eden terör meselesini artık geride bırakıyoruz yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz." diye konuştu.