Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti grubuna ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’teki parti gruplarına yönelik ziyaret turuna devam etti.

Bugün ilk görüşmesini DEM Parti'ye yapan Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta eşlik etti.

Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı.

İYİ PARTİ VE YENİ YOL GRUBUNU DA ZİYARET EDECEK

Öte yandan Kurtulmuş, bugün İYİ Parti ve Yeni Yol grubunu zİyaret edecek.

