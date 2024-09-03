Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’de bir görüşme gerçekleştiriyor.

Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Meclis’te bugün önemli bir görüşme var.

Meclis Başkanı , MHP Genel Başkanı ile TBMM’deki makamında bir görüşme gerçekleştiriyor.

GÖRÜŞME TALEBİ KURTULMUŞ'TAN

Görüşme talebinin 30 Ağustos kutlamaları sırasında bizzat Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından Bahçeli’ye iletildiği, MHP liderinin bugüne randevu verdiği belirtildi.

Meclis Başkanlığı tarafından nezaket ziyareti olarak nitelendirilen görüşmede, CHP’nin yapmayı planladığı Can Atalay'la ilgili Meclis’i olağanüstü toplantı çağrısı başta olmak üzere, siyasetin gündeminde başlıklarının ele alınması bekleniyor.

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