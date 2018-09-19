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Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin her yerde seçime kendisi girecekmiş gibi çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

MHP ile ittifak için "Zaman içinde şartların olgunlaşmasına bağlı olarak konuşulabilir" diyen Kurtulmuş, yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili de bilgi verdi.

Aday belirleme sürecinin aralık ayına kadar tamamlanacağını ardından kampanya sürecinin başlayacağını belirten Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın istifası için de "Olmuş bitmiş bir mesele" ifadesini kullandı.

