Numan Kurtulmuş'tan Meclis'teki kavgayla ilgili açıklama. "Türkiye demokrasisine yönelik bir hareket"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda dün yeni bakanların yemin töreni öncesi yaşanan yumruklu kavgayla ilgili konuştu.

Kurtulmuş “Kürsü işgali gibi yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi metazorik bir takım yöntemlerle önlemeye kalkmak asla asla demokrasi içinde yoktur. Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür. Yüksek perdeden eleştirilerinizi yaparsınız ama benim görüşeme uymayan konuya zorla müdahale ederim, yaptırmam diyemezsiniz, bu anayasaya aykırıdır ve asla kabul edilemez.” dedi.

Numan Kurtulmuş bu davranışın “son derece haksız, yersiz Türkiye demokrasisine yönelik bir hareket” olduğunu da söyledi.

"KIYAFETLERİ YASAKLAYAN ÖRÜMCEK KAFA ORTADAN KALKMAMIŞ"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kıyafeti üzerinden hakarete maruz kalmasına da "Kıyafetleri yasaklayan örümcek kafa ortadan kalkmamış. Örümcek kafalıların hortlamaması, bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart." sözleriyle tepki gösterdi.

MECLİS'TE YUMRUKLU KAVGA ÇIKMIŞTI

Görevlerine yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dün Meclis'te yumruklu bir oturumda yemin etti.

CHP'liler Akın Gürlek'e tepkiliydi. Kürsü önünde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirine girdi.

Gerginlik yemin metni okunurken de sürdü. Yeni bakanlar yemin metnini AK Partili milletvekillerinin çevrelediği kürsüde okudu.

ZEYNEP GÜNEŞ'E HAKARET EDEN KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Zeynep Güneş, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyadan hakarete maruz kalmış söz konusu kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sosyal medya hesabından Mehmet Emin Korkmaz isimli bir kişinin yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almış, paylaşımın aşağılayıcı üslubu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı

İYİ Parti, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Korkmaz'ı ihraç etmişti.