AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yunanistan'la Türkiye arasındaki konuların konuşularak halledilebilecek meseleler olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Biz Yunanistan'la olan meselelerimizi görüşerek, konuşarak, müzakereyle çözmek isteriz. Ama Yunanistan başkalarının kuyruğuna takılarak kendilerinin sırtını sıvazlayanlara asla prim vermesin ve meseleleri içinden çıkılmaz, çözülmez bir hale getirmesin" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yunanistan'la olan meseleleri görüşerek, konuşarak, müzakereyle çözmek istediklerini belirterek, "Ama Yunanistan başkalarının kuyruğuna takılarak kendilerinin sırtını sıvazlayanlara asla prim vermesin ve meseleleri içinden çıkılmaz, çözülmez bir hale getirmesin." dedi. Kurtulmuş, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Kiraz Festivalinin kapanış törenine katıldı."BİZİM İŞİMİZ BARIŞLA, KARDEŞLİKLE, DOSTLUKLADIR"Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, Ege'deki Yunan adalarının silahlandırılmasına tepki gösterdi.Bu durumun bölge barışına yardım etmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Burnumuzun dibinde, Adalar Denizi'nde sivil adalar olması gereken hemen Ege'de şurada, karşımızdaki adaların silahlandırılması, bölge barışına asla ve asla yardım etmez, bölge barışına hizmet etmez. Buradan komşumuz olan Yunanistan'a şunu söylemek istiyoruz. Bizim işimiz barışladır. Bizim işimiz kardeşlikledir. Bizim işimiz dostlukladır." diye konuştu."TÜRKİYE HİÇBİR HAKKININ ÇİĞNENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEK"Numan Kurtulmuş, bu konuların konuşularak halledilebilecek meseleler olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:"Biz Yunanistan'la olan meselelerimizi de görüşerek, konuşarak, müzakereyle çözmek isteriz. Ama Yunanistan başkalarının kuyruğuna takılarak kendilerinin sırtını sıvazlayanlara asla prim vermesin ve meseleleri içinden çıkılmaz, çözülmez bir hale getirmesin. Türkiye ne Doğu Akdeniz'de, ne Mavi Vatan'da, ne Adalar Denizi'nde, ne de bütün bu coğrafyada hiçbir hakkının çiğnenmesine göz yummayacak, müsaade etmeyecektir.""ÇELME TAKSINLAR DİYE BU ÖRGÜTLERE DESTEK VERİYORLAR"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madrid'de NATO zirvesine katılacağını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Biz oyun oynamıyoruz. Biz şaka yapmıyoruz. Burnumuzun dibinde terör örgütlerinin kimler tarafından beslendiğini, Türkiye'ye 40 yıldır bela edilen PKK, PYD, YPG ve benzerlerinin Türkiye'nin başına ne çoraplar ördüğünü, ne büyük bir maliyet ödettiğini hepimiz biliyoruz. Bunlara destek ise dost gibi görünen bazı ülkelerden geliyor. Silah veriyorlar. Siyasi destek veriyorlar. İstihbarat desteği veriyorlar. Ve Türkiye'nin ayaklarına çelme taksınlar diye bu örgütlere destek veriyorlar. Bu millet dost görünen ülkelerin asla ve asla terör gruplarına yardımcı olmalarına onlara destek vermelerine razı olmaz, müsaade etmez. Onun için bir Müslüman bir delikten iki kere ısırılmaz."Kurtulmuş, tekrar NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinden önce teröre destek vermelerini gözden geçirmesini, bir daha Türkiye'ye zarar veren bu terör örgütleriyle hiçbir şekilde irtibatların olmamasını sağlamak istediklerini anlattı.Bunu sağlamayı ümit ettiklerini kaydeden Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye karşıtları, Türkiye düşmanları, korudukları kolladıkları terör örgütleri, sırtlarını sıvazladıkları birtakım devletler. Bütün bunlara rağmen Türkiye güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüyüşüne devam edecektir. Yeter ki bir olalım, beraber olalım ve hep birlikte daha güçlü Türkiye için canla başla çalışalım."