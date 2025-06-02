Numan Kurtulmuş'tan siyasi partiler turu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’teki parti gruplarına yönelik ziyaret turuna devam etti.

Bugün ilk görüşmesini DEM Parti'ye yapan Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta eşlik etti.

Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı.

"FİKİRLERİMİZİ MÜZAKERE ETTİK"

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, verimli, yapıcı bir görüşme olduğunu belirterek, şunları kaydettii:

"Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin terörden tamamen kurtulması, Türkiye’de birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanması, Türkiye’nin demokratik standartlarının daha da ileriye götürülmesi bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üzerine düşen görevi yerine getirilmesi konusundaki fikirlerimizi müzakere ettik.

İmralı’dan ve örgütten gelen silah bırakma açıklamalarının ardından mesele Türkiye’de siyaset merkezi olan Türkiye’nin demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde konuşulabilecek duruma gelmiştir.

Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir uslupla sürecin bir an evvel sonlandırılması, yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan fırsatı en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde TBMM’de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun.

Bu komisyonun nasıl çalışacağı konusunda titiz bir çalışmayı gerçekleştireceğiz."

"PARLAMENTOYA ÇOK BÜYÜK GÖREVLER YÜKLENMİŞTİR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları, Başkan Kurtulmuş’a görevinde başarılar dileyerek, şöyle konuştu:

"İçinden geçtiğimiz süreç, barış ve demokratik toplum çağrısı ve akabindeki gelişmeler parlamentoya çok büyük sorumluluk ve görevler yüklemiştir.

Bugün Sayın Meclis Başkanıyla bu konuları da müzakere ettik.

Yeni dönemde Parlamento’nun bu konunun çözümü, barış sürecinin tesis edilmesi, Türkiye’nin demokratikleşmesiyle özellikle Parlamento’nun üzerine düşen görev ve sorumlulukları kendisiyle detaylı bir biçimde değerlendirme imkanı bulduk.

Parlamento bünyesinde bu konunun çözümüne dair büyük katkı vereceğine inandığımız komisyon çalışmaları da önümüzdeki süreçte Sayın Başkan tarafından kendilerinde dinlemiş olduk."

İYİ PARTİ'YE ZİYARET



Kurtulmuş, bu ziyaretin ardından İYİ Parti Grubu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşmede İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yer aldı

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

YENİ YOL GRUBUNA ZİYARET

Son olarak Kurtulmuş,TBMM'de Yeni Yol grubunu ziyaret etti.

Ziyarete Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte geldi.

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen ve TBMM Katip üye Mustafa Bilici, Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti karşıladı.