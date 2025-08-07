Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu süreç müzakere süreci değil"

Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni, TBMM Şeref Holü'nde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"AYRIŞMAYI DEĞİL, BÜTÜNLEŞMEYİ ORTAYA KOYMAK"

Bir asır evvelki tablonun neredeyse birebir benzerinin yaşandığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Kurtulmuş, yine bölgenin ve dünyanın fevkalade büyük çatışmalara, gerilimlere ve çok büyük altüst oluşlara sahne olduğunu ifade etti.

Özellikle dünyanın en önemli olaylarının Türkiye'nin etrafında cereyan ettiğini ve bu istikrarsızlık unsuru konuların doğrudan doğruya Türkiye'yi de etkilediğini söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede diyoruz ki o dönemden kazandığımız bu mirası, bugünü okumak için de önemli bir ders olarak kullanmak zorundayız. Bunun en başında; iç cephemizi tahkim etmek, içerideki farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmek, milli hedefler etrafında bütünleşme becerisini gösterebilmek herhalde en önemli özelliğimiz olmalıdır. Onun için diyoruz ki ileriye doğru, 19 Mayıs ruhunu anlamak için yapacağımız şey; ayrışmayı değil, bütünleşmeyi ortaya koyabilmektir.

Eğer ayrışmak istersek şu salonda bulunan herkesin her konuda ayrı fikirleri olabilir. Ama ayrı istikamete gidenlerin gücü, kuvveti, kudreti asla yerinde olmaz. Onun için ayrışma yerine ortak hedeflerde, milli hedeflerde bütünleşmeyi başarabilmemiz lazım. Korkularla hareket etmek yerine umutla hareket etmek ve umutla ellerimizi birleştirmek zorundayız. Dillerimizi sivri birer kılıç gibi değil, dillerimizi gönülleri birleştiren bir üslupla, nezaketle kullanmayı başarmalıyız.

Ayrıca böylesine önemli bir süreçten geçtiğimiz dönemde, böylesine fevkalade hassas bir dönemde, yumruklarımızı sıkı tutarak değil, ellerimizi açarak birleşmenin, bütünleşmenin ve hep beraber umutla geleceğe bakmanın inşallah yolunu bulmalıyız."