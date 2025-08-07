Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu süreç müzakere süreci değil"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin müzakere süreci olmadığını söyledi. "Bu yeni süreç konusunda ola ki bazı düşünceler, bazı birtakım çekinceler olabilir." diyen Kurtulmuş, Meclis'te kurulan komisyonda terör örgütün silah bırakma kararı sonrası ortaya çıkan yeni duruma ilişkin atılabilecek adımların tavsiye edileceğini kaydetti.
Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni, TBMM Şeref Holü'nde tören düzenlendi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
"AYRIŞMAYI DEĞİL, BÜTÜNLEŞMEYİ ORTAYA KOYMAK"
Bir asır evvelki tablonun neredeyse birebir benzerinin yaşandığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Kurtulmuş, yine bölgenin ve dünyanın fevkalade büyük çatışmalara, gerilimlere ve çok büyük altüst oluşlara sahne olduğunu ifade etti.
Özellikle dünyanın en önemli olaylarının Türkiye'nin etrafında cereyan ettiğini ve bu istikrarsızlık unsuru konuların doğrudan doğruya Türkiye'yi de etkilediğini söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede diyoruz ki o dönemden kazandığımız bu mirası, bugünü okumak için de önemli bir ders olarak kullanmak zorundayız. Bunun en başında; iç cephemizi tahkim etmek, içerideki farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmek, milli hedefler etrafında bütünleşme becerisini gösterebilmek herhalde en önemli özelliğimiz olmalıdır. Onun için diyoruz ki ileriye doğru, 19 Mayıs ruhunu anlamak için yapacağımız şey; ayrışmayı değil, bütünleşmeyi ortaya koyabilmektir.
Eğer ayrışmak istersek şu salonda bulunan herkesin her konuda ayrı fikirleri olabilir. Ama ayrı istikamete gidenlerin gücü, kuvveti, kudreti asla yerinde olmaz. Onun için ayrışma yerine ortak hedeflerde, milli hedeflerde bütünleşmeyi başarabilmemiz lazım. Korkularla hareket etmek yerine umutla hareket etmek ve umutla ellerimizi birleştirmek zorundayız. Dillerimizi sivri birer kılıç gibi değil, dillerimizi gönülleri birleştiren bir üslupla, nezaketle kullanmayı başarmalıyız.
Ayrıca böylesine önemli bir süreçten geçtiğimiz dönemde, böylesine fevkalade hassas bir dönemde, yumruklarımızı sıkı tutarak değil, ellerimizi açarak birleşmenin, bütünleşmenin ve hep beraber umutla geleceğe bakmanın inşallah yolunu bulmalıyız."
"BU SÜREÇ ASLA MÜZAKERE SÜRECİ DEĞİLDİR"
Türkiye'nin, iç barışını, iç cephesini tahkim etmek konusundaki kararlılığını sürdüreceğini vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Burada şehit ailelerimizin temsilcilerinin olduğu bir ortamda, gazilerimizin olduğu bir ortamda, bu yeni süreç konusunda ola ki bazı düşünceler, bazı birtakım çekinceler olabilir.
Şunu çok açık söylemek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlatılan bu süreç, asla bir müzakere süreci değildir.
Terör örgütünün kendisini feshetme kararından sonra ortaya çıkan yeni durumun değerlendirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında atılabilecek adımların tavsiye ve tespit edilerek; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna, Meclis'in iradesine sunulmasıdır.
Bu çerçevede bir müzakere değil, terör örgütüyle ortak bir müzakere içerisinde değil, tam tersine Terörsüz Türkiye'nin sağlanabilmesi için terör örgütünün feshiyle birlikte başlayan sürecin yeniden değerlendirilmesidir."
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TERÖRSÜZ BİR BÖLGE DEMEKTİR"
Bölgede, terör örgütlerinin büyük bir vekalet aparatı olarak kullanıldığını kaydeden Kurtulmuş, bölgedeki neredeyse her ülkenin birliği ve dirliğinin terör örgütleri marifetiyle ortadan kaldırıldığı bir sürecin uzunca dönemdir yaşandığını belirtti.
Türkiye'nin bu oyunu bozduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Terörsüz bir Türkiye, açıkçası, terörsüz bir bölge demektir. İnşallah bunu da hep beraber kuracağız." dedi.
Yüz yıllık Cumhuriyet'in 50 yılının terörle, acıyla, ölümle ve mücadeleyle geçtiğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin nereden baksanız 3 trilyon dolara yakın maddi kaybı oldu. On binlerce evladımız, gencimiz, şehit oldu. Memleketi korumak için kamu görevlilerimiz görevi başında canlarını feda ettiler, şehit oldular. Bu ağır bedeli bir daha ödememek için bu memlekette birliği, asırlık kardeşliğimizi yeniden inşa ve ihya etmek mecburiyetindeyiz.
Şundan emin olunuz ki bu süreç içerisinde her bir şehidimizin anısı, her bir şehidimizin hatırası ve acısı yolumuzu aydınlatan bir ışık olacak, şehitlerimizin hatırasına sonuna kadar saygılı olunacaktır. Şimdi bundan sonra üzerimize düşen, istiklal ruhunu demokrasiyle taçlandırmaktır. Şimdi üzerimize düşen emperyalizme karşı direniş mirasımızı kalkınmayla taçlandırmaktır. Şimdi üzerimize düşen bağımsızlık idealimizi özgürlükle olgunlaştırmaktır."
- Etiketler :
- Haberler -
- TBMM
- Gündem
- Numan Kurtulmuş
- Terörsüz Türkiye