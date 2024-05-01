Numan Kurtulmuş'un anayasa ziyaretleri sürüyor | Yarın 3 siyasi parti ile görüşecek

Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler dün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP grubuna yaptığı ziyaret ile başladı.



Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiklerini belirten Kurtulmuş, nasıl bir yol izleneceği konusunda bundan sonra birlikte müzakereyle bir süreç oluşturulması gerektiğini ifade ettiğini aktarmıştı.



"Anayasa yapma kararını bu Meclis verecektir. Bu Meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir." diye konuşan Kurtulmuş, yarın ise 3 siyasi partiyi ziyaret edecek.



İlk ziyareti saat 12'de DEM Parti'ye gerçekleştirecek olan Kurtulmuş, ikinci görüşmeyi saat 13'te Saadet Partisi ile yapacak.



Kurtulmuş son olarak saat 14'te ise İYİ Parti'yi ziyaret edecek.



YENİ BAŞKAN DERVİŞOĞLU'NDAN ANAYASA MESAJI



Anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yeni İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'nin önüne bir anayasa değişikliği gelir ve tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buna karşı set oluruz. Milletimize verdiğimiz sözümüz var. Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa oturur konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.