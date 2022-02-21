Numan Kurtulmuş'un Covid testi pozitif

Haberler - NTV Haber 21.02.2022 - 17:54
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, corona virüse yakalandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastalığı hafif geçirdiğini belirtti.
Twitter hesabından açıklama yapan Kurtulmuş şunları söyledi:
"Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin."
Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) February 21, 2022
Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin.