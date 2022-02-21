Numan Kurtulmuş'un Covid testi pozitif

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Covid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. Kurtulmuş, hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor.

Haberler - NTV Haber 21.02.2022 - 17:54

Numan Kurtulmuş'un Covid testi pozitif

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, corona virüse yakalandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastalığı hafif geçirdiğini belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin."

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