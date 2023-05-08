Numan Kurtulmuş: O taş İmamoğlu'na değil AK Parti'ye atılmış bir taştır

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi sırasında bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramasına yönelik, AK Parti'nin şiddetin karşısında olduğunu belirterek, "O taş İmamoğlu'na değil AK Parti'ye atılmış bir taştır." dedi

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"O TAŞ İMAMOĞLU'NA DEĞİL AK PARTİ'YE ATILMIŞ BİR TAŞTIR"

"Dün Türkiye siyasi tarihinin en muhteşem mitingi vardı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda büyük bir coşku vardı. Böylesi bir günde Erzurum'da yaşananların konuşulması, baktığımızda o taş İmamoğlu'na değil AK Parti'ye atılmış bir taştır. Sürekli şiddetin karşısında olmuş, siyasette halkın oyunun her şey olduğunu söyleyen bir partiyiz. Bize en aykırı sözleri söyleyenlerle de mücadele ederiz ama bunun yolu ne küfürdür ne taştır. Birilerinin buradan algı oluşturup, AK Partiyi sorumlu tutmak akıl dışıdır. Bunu yapanlar, çok yönlü bir soruşturmayla mahkeme karşısına çıkarılır. Emniyetin üzerine düşen de bunlara izin vermemek.

"KASET MESELELERİNİ LANETLİYORUZ"



Bizim kaset işleriyle işimiz olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu bilmeli ki, Deniz Baykal'ın nasıl tasfiye edildiğini dünya biliyor. Geçmişteki kaset meselelerini nasıl reddediyorsak bundan sonraki kaset meselelerini lanetliyoruz. Tarihin çöplüğüne atılmalıdır."