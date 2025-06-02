Nur Sena'nın "mezarıma gelmesin" dediği araştırma görevlisine uzaklaştırma

Diyarbakır'da ailesinin evine dönmemesi üzerine yaptığı kayıp başvurusunun ardından polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Nur Sena Düzgün’ün (21) cansız bedeni, 1 gün sonra 26 Mayıs’ta Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nin bahçesinde bir ağaca asılı halde bulundu. Nur Sena Düzgün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.



‘ASIL MESELE AHMET, MEZARIMA GELMESİN’



Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Nur Sena Düzgün’ün kişisel eşyaları ve bir deftere yazılmış not bulundu. Genç kadın, notunda, aynı bölümde görev yapan araştırma görevlisi Ahmet P’yi işaret etti. Notta şu ifadeler yer aldı: “Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarımın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Ve asıl mesele Ahmet. Ahmet, asla mezarıma gelmesin.”

