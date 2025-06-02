Nur Sena'nın "mezarıma gelmesin" dediği araştırma görevlisine uzaklaştırma
Diyarbakır'da bıraktığı notun ardından intihar eden İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün işaret ettiği araştırma görevlisi Ahmet P, görevinden uzaklaştırıldı.
Diyarbakır'da ailesinin evine dönmemesi üzerine yaptığı kayıp başvurusunun ardından polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Nur Sena Düzgün’ün (21) cansız bedeni, 1 gün sonra 26 Mayıs’ta Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nin bahçesinde bir ağaca asılı halde bulundu. Nur Sena Düzgün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
‘ASIL MESELE AHMET, MEZARIMA GELMESİN’
Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Nur Sena Düzgün’ün kişisel eşyaları ve bir deftere yazılmış not bulundu. Genç kadın, notunda, aynı bölümde görev yapan araştırma görevlisi Ahmet P’yi işaret etti. Notta şu ifadeler yer aldı: “Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarımın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Ve asıl mesele Ahmet. Ahmet, asla mezarıma gelmesin.”
GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
İddialar üzerine Ahmet P, ifadesine başvurulması için emniyete götürüldü. İfadesinin ardından Ahmet P, serbest bırakıldı. Ahmet P. hakkında Dicle Üniversitesi tarafından idari soruşturma da başlatıldı. Ahmet P’nin görevinden uzaklaştırıldığını belirtilen üniversite açıklamasında, “Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.
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