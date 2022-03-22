Nuray Demir'in katili Taner Bektaş: Zayıf olduğu için bana direnemedi

Antalya'da, otel odasında cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Nuray demir'in katilinin ifadesi ortaya çıktı.

Nuray Demir, 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.





Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Birol K. tutuklandı.

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTEL ÇALIŞANLARI ÖLÜ BULDU



Yargılama süreci devam ederken, Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına 19 Mart'ta saat 15.30 sıralarında temizlik için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu tespit eden ekipler, boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Demir'in cansız bedenindeki incelemede yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar olduğu belirtildi.



17 yaşındaki Nuray Demir, eski nişanlısı tarafından öldürüldü.

"ESKİ NİŞANLISI ZORLA OTELE GÖTÜRMÜŞ"



Olayın ardından Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, yeğeninin kız arkadaşıyla sinemaya gitmek için evden çıktığını ancak daha sonra eski nişanlısı Taner Bektaş'ın, Demir'i zorla otele götürdüğünü söyledi.



Nuray'ın, Taner Bektaş'tan ayrıldığını söyleyen Çevik, "Nişanlısı aşırı kıskanç bir insandı. Nuray nişanı atmıştı. Taner Bektaş, buraya gelerek barışmak istemiş. Nuray bunu istemedi" diye konuştu.



Polis, olay sonrası kaçtığı belirlenen Taner Bektaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yalova'da yakalanıp gözaltına alınan Bektaş, pazar günü sabah saatlerinde Antalya'ya getirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Taner Bektaş'ın polise verdiği ifadeye ulaşıldı. Nuray Demir ile 25 Aralık 2021'de nişanlandıklarını aktaran Taner Bektaş, ifadesinde, şunları söyledi:



"Otelde birlikte içki içtik. Telefonunun tuş kilidi kapalı olduğu için açmasını istedim. Bana 'Telefonda seni ilgilendiren bir şey yok' dedi. Sonra Yasin isimli tanımadığım birine mesaj ya da resim gönderiyordu. Mesajın içeriğini sorduğumda 'Seni ilgilendirmez benim hayatım. Seninle sadece nişanlıyız, evlenene kadar karışmaya hakkın yok"



"BİROL'U ÖLDÜRMEMİ İSTEDİ"



Bektaş daha sonra Demir'in, kendisine cinsel istismarda bulunan Birol K.'yı öldürmesini istediğini öne sürdü.



Bektaş, "Kabul etmezsem benden ayrılacağını, evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince beni itekledi. Elleriyle boğazıma sarılıp sıkmaya başladı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım" dedi.



"Zayıf olduğu için bana direnemedi" diye ifade veren Bektaş, Demir'in boğazını hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettiğini söyledi.



Bektaş, "Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova'ya gittim. Anlık gelişen bir olaydı. Nuray'ı öldürme niyetim yoktu. Beni aldattığını söyleyince daha önceki evliliğim aklıma geldi. Eski eşimden de beni aldattığı için ayrılmıştım. Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyordum" diye konuştu.

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