Nurcan'ı kızının gözleri önünde katleden katile takdir indirimi uygulandı

"BİR ANDA PATLAYAN SİLAHIMLA ONU İSTEMEDEN VURMUŞUM"



Tutuklanan Akdeniz hakkında, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Akdeniz, yargılama sürecinde yaptığı savunmasında ise Nurcan İnan'ın sevgilisi olduğunu iddia edip aynı evde yaşadıklarını belirterek, "O gün Nurcan bana, akşam iş yemeği olduğunu söyleyip, 'Beni gece al' dedi. Gece, çalıştığı mekana gittiğimde, Nurcan ve kızı Yağmur, bir erkekle birlikte alkol alıp, eğleniyorlardı. Onları beklerken, yanıma gelen garson dışarı çıkmamı istedi. Ben de ayrıldım. Bir süre sonra iş yerinden çıkan Nurcan ve Yağmur, taksiyle eve gideceklerini söylediler. Öyle de yaptılar. Nurcan, çok alkol almıştı. Onun için çok endişelendim. Ben de otomobilimle kendilerini takip ettim. Evlerinin önünde tartışınca Nurcan ve Yağmur, bana hakaretler yağdırdı. Tabancamı çıkarıp, onları korkutmak için yere ateş ettim. Ardından Nurcan'a sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştım. Nasıl oldu bilmiyorum, bir anda patlayan silahımla onu istemeyerek vurmuşum. Yağmur, 'Annemi vurdun' diyerek bana bağırınca olayın farkına vardım. Ardından arabaya binerek uzaklaştım. 5 dakika sonra yeniden Nurcan'ın yanına döndüm ve ona 'Seni çok seviyorum ölme' diyerek yalvardım. Sonra da polise teslim oldum." dedi.

"ANNEMİ KAFASINA SIKIP, ÖLDÜRDÜ"



Yağmur M. (20) ise annesinin öldürüldüğü cinayetin etkisinden kurtulamadığını söyleyerek "Evimize gelip gidiyordu ama annem yüz vermiyordu. Olay günü annem beni telefonla arayıp, 'Kızım bu akşam iş yemeğimiz var. Gel birlikte oluruz' dedi. Onu kıramadım. İş yerine gittik. Birlikte yemek yiyip eğlendik. Çıkışta bizi rahatsız etmeye başlayan İzzet Akdeniz ile karşılaştık." dedi.

