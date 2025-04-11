Nurcan'ı tecavüz edip öldürmüşler! Eski sevgilisi, sevgilisi ve ağabeyi gözaltında

Esenyurt 'ta 25 Haziran 2024'te, Tem Otoyoluna geçmekte kullanılan patika yolda 36 yaşındaki Nurcan Karabulut'un cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kadının çanta, cüzdan, kişisel eşyaları ile bir poşet içindeki yedek kıyafetleri hemen yakında bulundu. İlk incelemede kadının burnundan hafif şekilde kan geldiği belirlenirken olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. TECAVÜZ EDİLİP ÖLDÜRÜLMÜŞ! Cesedin Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemesinde ise Nurcan Karabulut'un tecavüze uğradığı belirlenirken, boyun kısmına bastırılarak boğulup öldürüldüğü anlaşıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları soruşturmada Nurcan Karabulut'un olay yerinde buluştuğu sevgilisi M.G. (41) ve eski sevgilisi H.T. (39) ile M.G.'nin abisi R.G. (44) gözaltına alındı.



Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.