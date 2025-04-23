Nurdağı'nda feci kaza: 6'sı çocuk 9 yaralı

Hatice G. (38) yönetimindeki otomobil, 6 Şubat Mahallesi'nde Fatma K. (32) idaresindeki otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, iki otomobilde bulunan 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

