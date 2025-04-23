Nurdağı'nda feci kaza: 6'sı çocuk 9 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştı. Otomobillerden biri takla atarken kazada 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Hatice G. (38) yönetimindeki otomobil, 6 Şubat Mahallesi'nde Fatma K. (32) idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, iki otomobilde bulunan 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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