Nuri Aslan kimdir, hangi görevlerde bulundu? İBB Başkanvekili adayı Nuri Aslan mı oldu?

Nuri Aslan, siyasi kariyerine 1999 yılında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclisi üyesi olarak başladı. Ardından Küçükçekmece Başkan Vekili, BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, İSİFED Yönetim Kurulu üyeliği, Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. Aslan, son olarak 15 Nisan 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde Birinci Başkan Vekili seçilmişti. Peki Nuri Aslan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte, biyografisi...



NURİ ASLAN KİMDİR?



Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta dünyaya geldi.



İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Aslan, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.



Meslek hayatına özel sektörde başlayan Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak yerel politikaya atıldı.



Nuri Aslan; Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği, KODAV Başkan Vekilliği, Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevlerde de bulundu.



2019 Yerel Seçimleri'nin ardından Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.



31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Aslan, 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi 1. Başkan Vekilliği görevine getirildi.

NURİ ASLAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1999-2004 İstanbul Küçükçekmece ilçesi Beldiye Meclis Üyesi

2009-2017 Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili

2014-2018 Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı

2014-2021 İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu Yönetim Kurulu

2011-2019 Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği

2019-2024 Beylikdüzü Belediyesi - İBB Meclis Üyeliği

15 Nisan 2024- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili