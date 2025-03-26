Nuri Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İBB Meclisi toplanarak görevden alınan Ekrem İmamoğlu'nun yerine bir Başkanvekili seçecek. Seçimde öne çıkan adaylardan biri de Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve mevcut İBB Başkanvekili Nuri Aslan. İşte, Nuri Aslan'ın biyografisi...



NURİ ASLAN KİMDİR?



Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta dünyaya geldi.



İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Aslan, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.



Meslek hayatına özel sektörde başlayan Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak yerel politikaya atıldı.



Nuri Aslan; Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği, KODAV Başkan Vekilliği, Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevlerde de bulundu.



2019 Yerel Seçimleri'nin ardından Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.



31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Aslan, 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi 1. Başkan Vekilliği görevine getirildi.