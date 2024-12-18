Nuri Demirağ'ın torunu, bilim insanı Prof. Dr. Banu Onaral hayatını kaybetti (Prof. Dr. Banu Onaral kimdir?)

Türkiye 'nin ilk uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın torunu Prof. Dr. Banu Onara hayatını kaybetti. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştığı taziye mesajında, 'Prof. Dr. Banu Onaral hocamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve bilim camiasına başsağlığı diliyorum. Biyomedikal Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği profesörü olan hocamız, 1999 yılında Drexel Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesini kurmuştu, Çevrimsel Araştırma ve Girişimci Teknoloji Aktarımı akımının öncüleri arasındaydı. Kendisiyle birkaç kez görüşme bahtiyarlığına ermiştim. İzinden giden, başarılarını örnek alan gencimiz çok olsun.' ifadelerine yer verdi.

BANU ONARAL KİMDİR?



Banu Onaral , Pensilvanya, Philadelphia'daki Drexel Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği alanında HH Sun Profesörüydü. 1997 yılında Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bilimi ve Sağlık Sistemleri Okulu'nu kurdu. Onaral, 1978 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nden Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora derecesi ve 1973 ve 1974 yıllarında sırasıyla İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecesi aldı.



Onaral'ın profesyonel hizmetleri arasında, Ulusal Bilim Vakfı Mühendislik Danışma Kurulu'nda ve teklif inceleme panellerinde ve çalışma bölümlerinde hizmet de dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerin ve fon sağlayan kuruluşların danışma kurullarında ve stratejik planlama organlarında başkanlık ve üyelik bulunmaktadır. Türkiye, İstanbul'daki Sabancı Üniversitesi'nin kurulmasıyla görevli stratejik planlama ekibinde görev yapmıştır .