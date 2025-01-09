Nuri Hamamcıoğlu’na iki evlatlığından miras davası

İşinsanı Nuri Hamamcıoğlu (79), Hamamcıoğlu Müesseseleri Ticaret Türk AŞ, Turyat Turizm Yatırım ve Ticaret Ltd Şirketi, Hamamcıoğlu Otelcilik Turizm şirketlerinin ortaklarındandı.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Nuri Hamamcıoğlu ile eşi Hatem Günay Hamamcıoğlu’nun evliliklerinden çocukları bulunmuyordu. Bunun üzerine Hamamcıoğlu çifti, evlatlık olarak Hatem Günay Hamamcıoğlu’nun yeğeni Melis Berk’in çocukları Hakan Berk’i (35) 5 yaşındayken ve Esra Berk’i (29) de henüz annesinin karnındayken evlatlık almak istedi.



Berk ailesi teklifi kabul etti. Hamamcıoğlu çifti Hakan Berk ile kız kardeşi Esra Berk’i nüfusuna kaydettirdi. İki kardeş, nüfus kaydı dışında kendi öz anne ve babasıyla yaşamaya devam etti.



İddiaya göre Hatem Günay Hamamcıoğlu’nun 3 yıl önce vefatının ardından Nuri Hamamcıoğlu’nun evlatlık çocukları Hakan Berk ile Esra Berk’e karşı tavırları değişti. İki kardeşle görüşmemeye başlayan Nuri Hamamcıoğlu, evlatlıklarını adeta yok sayarak işleri ve şirketleriyle ilgili olarak sürekli uzaklaştırdı.



‘EVLATLIK HAKKINI İSTİYORUZ’



Nuri Hamamcıoğlu’nun şirketlerin ve tüm malvarlığının yönetimini yeğenlerine bıraktığını İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde belirten Hakan Berk ile Esra Berk’in avukatı Kemal Temel, “Nuri Hamamcıoğlu, ciddi miktardaki malvarlığını karşılıksız olarak yeğenlerine devretmiştir. Nuri Hamamcıoğlu’nun yaşlılık, savurganlık ve kötü idare nedeniyle kısıtlanarak, yerine vasi olarak oğlu Hakan Berk’in atanmasını talep ediyoruz. Tüm menkul, gayrimenkul, banka hesapları ve şirket hisselerinin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için tedbir kararı verilmesini istiyoruz” dedi. Mahkeme, vesayet altına alınmasını gerektiren bir hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için Nuri Hamamcıoğlu’nu hastaneye sevk etti.