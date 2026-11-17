Nurseli’yi 8 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Akıl sağlığı incelenecek
17.11.2026 16:22
Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Sezer "Akli dengesi yerinde olmayan biri, tasarlayarak ve planlayarak bu işi gerçekleştiremez." dedi.
Adana'da Nurseli Sezer'i evinin önünde bekleyip 8 bıçak darbesiyle ağır yaralayan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti yapılacak.
Adana'da platonik aşk beslediğini iddia ettiği Nurseli Sezer'i evinin önünde 8 yerinden bıçaklayan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde 8 Haziran tarihinde Ramazan S., Nurseli Sezer ’in (28) evinin önünde beklemeye başladı. Şüpheli, eve geldiğini gördüğü Sezer’e önce sarıldı, ardından 8 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Boynundan, başından, akciğerinden, omzundan ve kolundan yaralanan Nurseli Sezer’e ilk müdahaleyi komşusu olan doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan Sezer, 2 günü entübe olmak üzere toplam 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
“KENDİSİNE PLATONİK OLARAK AŞIĞIM"
Olayın ardından şüpheli Ramazan S., kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Saldırgan emniyetteki ifadesinde kendisini şu sözlerle savundu:
“Kendisine platonik olarak aşığım, bir haftadır takip ediyorum. Sosyal medyasından gittiği spor salonunu öğrendim, ona karşılıksız hisler besliyordum. Olay günü de kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce sarıldım ve bıçakla yaraladım."
21 YIL HAPİS TALEBİ
Ramazan S. hakkında “tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs” suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan sanık, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmak üzere Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Ramazan S.'nin Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları ve sanık katıldı. Savunma yapan sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edip pişman olduğunu söyledi.
Saldırı anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, eksik delillerin toplanmasına ve Ramazan S.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek hakkında rapor alınmasına karar verdi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma ise 28 Şubat 2027 tarihine ertelendi.
"AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN BİRİ BU İŞİ GERÇEKLEŞTİREMEZ"
Duruşma sonrası adliye önünde konuşan ve çok üzgün olduğunu belirten Nurseli Sezer, “Sanık Ramazan, mahkemede kendisinin akıl sağlığı yerinde olmadığına dair birtakım şeyler söyledi. Beni gayet bilinçli şekilde bıçakladı. Tüm Türkiye görüntüleri izledi. Akli dengesi yerinde olmayan biri, tasarlayarak ve planlayarak bu işi gerçekleştiremez.” dedi.
Duruşma sonrası adliye önünde konuşan Nurseli Sezer, çok üzgün olduğunu belirterek "Beni gayet bilinçli şekilde bıçakladı. Akli dengesi yerinde olmayan biri, tasarlayarak ve planlayarak bu işi gerçekleştiremez." dedi.
Nurseli Sezer’in avukatı ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu iddia ederek “Sanık, fiile ilişkin bir gerekçe sunamadı. Böyle bir olayın zaten gerekçesi olamaz ama ne için yaptığını bile açıklayamadı. ‘Nurseli’nin yanına gittim, hiç konuşmadan üzerimde taşıdığım bıçakla saldırdım. Pişmanım.’ diyerek kendini savundu. Duruşmadaki anlatımı, akli dengesinin yerinde olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.