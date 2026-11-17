Adana 'da platonik aşk beslediğini iddia ettiği Nurseli Sezer'i evinin önünde 8 yerinden bıçaklayan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde 8 Haziran tarihinde Ramazan S., Nurseli Sezer ’in (28) evinin önünde beklemeye başladı. Şüpheli, eve geldiğini gördüğü Sezer’e önce sarıldı, ardından 8 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Boynundan, başından, akciğerinden, omzundan ve kolundan yaralanan Nurseli Sezer’e ilk müdahaleyi komşusu olan doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan Sezer, 2 günü entübe olmak üzere toplam 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

“KENDİSİNE PLATONİK OLARAK AŞIĞIM"

Olayın ardından şüpheli Ramazan S., kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Saldırgan emniyetteki ifadesinde kendisini şu sözlerle savundu:

“Kendisine platonik olarak aşığım, bir haftadır takip ediyorum. Sosyal medyasından gittiği spor salonunu öğrendim, ona karşılıksız hisler besliyordum. Olay günü de kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce sarıldım ve bıçakla yaraladım."

21 YIL HAPİS TALEBİ

Ramazan S. hakkında “tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs” suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan sanık, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmak üzere Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ramazan S.'nin Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları ve sanık katıldı. Savunma yapan sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edip pişman olduğunu söyledi.