Nusaybin'de 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberi! Terörle mücadele devam ediyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gürz-11" operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Nusaybin'de jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Yerlikaya, "İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.



Yerlikaya paylaşımında "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.